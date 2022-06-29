"Если украинское зерно не будет освобождено – миру грозит голод" – в МИД отреагировали на заявление России

Дипломаты подчеркнули, что заложниками грязных игр России стали миллионы людей

Спикер украинского МИД прокомментировал заявления в России на тему зерна. / Фото: Коллаж: Сегодня

В украинском МИД ответили на заявления спикера российского МИД Марии Захаровой о том, что Россия якобы не будет препятствовать вывозу зерна из Украины. Также в стране-агрессоре заявили, что, мол, даже готовы экспортировать собственное зерно, если Запад прекратит блокировать поставки продовольствия.

Заявления Захаровой

"Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн собственного зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия", – заявила Мария Захарова.

По ее словам, именно "Вашингтон, Брюссель и Лондон делают все, чтобы искусственно нагнетать ситуацию" с вывозом зерна.

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Ответ Украины

В украинском МИД подчеркнули, что в стране-агрессоре никогда не заканчиваются оправдания, в том числе в отношении темы зерна.

"Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчиваются оправдания. Блокада Россией морских портов Украины подрывает глобальную продовольственную безопасность. Если украинское зерно не будет освобождено – миру грозит голод. Миллионы людей стали заложниками грязных игр Москвы", – прокомментировал ситуацию спикер украинского МИД Олег Николенко.

Ранее сообщалось, что, по данным Офиса президента Украины, "рекордный урожай" зерна в России – это украденное у украинских фермеров зерно. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также спикер МИД рассказал о ходе переговоров по вывозу украинского зерна.