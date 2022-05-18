Есть нюанс. Когда начнет действовать указ Зеленского о продлении военного положения

Согласно документу, военное положение хотят продлить на 90 дней

Владимир Зеленский хочет продлить военное положение в Украине на 90 дней. Фото: коллаж "Сегодня"

Указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения отправили в Верховную Раду. За продление должна проголосовать именно Рада. И тогда военное положение будет действовать до 23 августа.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Реклама

"Вижу, как в Сети распространяется информация, что военное положение продлено еще на 90 дней. Дело в том, что президент подал в Верховную Раду соответствующий указ, такова процедура. Документ опубликован на сайте Рады, но это не означает, что он вступил в силу", – заявил депутат.

Он добавил, что за продление действия военного положения обязательно должна проголосовать Рада. Заседание еще не состоялось, поэтому военное положение пока официально не продлено.

Отметим, что то же самое касается и указа президента о продлении общей мобилизации в Украине.

Реклама

Указ Владимира Зеленского

Что было раньше?

В Украине продлили военное положение. В этот раз на 90 дней. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

"Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения на 90 дней – с 24 мая по 23 августа", – говорится в заявлении.

Общую мобилизацию в Украине тоже продлили. Президент подписал соответствующий указ на 90 дней. Так же, как и военное положение.

Реклама

Ранее мы писали: