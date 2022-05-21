"Есть все шансы". Геращенко рассказал, какой удар заставит РФ бежать из Украины

Советник главы МВД заявил, что нам нужно еще быстрее получать вооружение

Антон Геращенко рассказал, сколько еще будет длиться война в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока мы не сделаем для россиян наш "Сталинград" или "Курскую дугу". По его словам, у нашей страны есть все шансы на победу. Украинская армия может вытеснить российских оккупантов с нашей земли.

Об этом Антон Геращенко сообщил в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

"У Украины есть все шансы вытеснить силой оружия российских оккупантов с оккупированных территорий Украины. И сейчас наступление в Харькове показало, что мы это можем сделать", – отметил он.

Геращенко считает, что нам нужно еще быстрее получать вооружение, лучше готовить новые подразделения, потому что потери есть не только со стороны оккупантов, но и с нашей.

"Но мотивация защищать нашу землю – огромная, а вот у россиян мотивации воевать на территории Украины практически нет. Они хотят только грабить украинцев, это просто армия мародеров, трусов и подонков", – добавил советник главы МВД.

Геращенко приоткрыл тайну работы украинского "Моссада"

В Украине уже работает служба, похожая на израильский "Моссад". Именно поэтому в России рушатся мосты, по которым идет подвоз снабжения для российской группировки войск на Донбассе. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Реклама

По словам Геращенко, о создании "Моссада" в Украине не объявляется.

"Такое подразделение уже есть, оно уже работает. И вы видите результаты этой работы. Мы не заявляем об этом публично, но мы видим, как участились (в России. – Ред.) взрывы газа, поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской области, в Курской области, по которым идет подвоз танков, топлива, снабжение для российской группировки войск на Донбассе. Поэтому такие подразделения есть, они и были. Они работают, просто сейчас они стали работать в полную мощь", – объяснил советник главы МВД.

Он отметил, что людей, которые хотят уничтожать российских бандитов, очень много.

"Это те, кто потерял своих боевых товарищей, членов своих семей", – объяснил Геращенко.

Как известно, MOSSAD – это израильская служба внешней разведки и тайных операций, на ее счету сотни разнообразных операций в интересах безопасности Израиля.

Реклама

Ранее мы писали: