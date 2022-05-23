Это была спецоперация! Госпогранслужба пояснила, откуда путаница с автором фразы о русском корабле

Стали известны новые неожиданные подробности о легендарной фразе "Русский военный корабль, иди на....й". Как известно, считалось, что автор этой фразы военнослужащий ЗСУ Роман Грибов. Но 23 мая оказалось, что принадлежит она совсем другому человеку. Мы узнали в Госпрогранслужбе, откуда путаница.
Автора скрывали намеренно
Как подтвердил "Сегодня" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, настоящий автор фразы — пограничник, который до недавнего времени был в плену и уже освобожден.
"Все это, после того как информация появилась в СМИ, было операцией прикрытия. Ни Госпогранслужба, ни ВСУ никогда официально не опровергали и не подтверждали авторство фразы", — сказал он.
По словам Демченко, кто знает специфику острова, понимает, что канал радиосвязи был только у пограничников. И только они могли это сделать.
Настоящего автора фразы скрывали намеренно. Если бы россияне узнали, что у них в плену автор фразы, ставшей мемом, над его жизнью сразу же нависла бы угроза.
"У меня есть информация, что именно пограничников тщательно допрашивали касательно этой фразы. Сам файл также был записан пограничниками в другом пограничном подразделении на материковой части Украины. Там наши военнослужащие записывали все угрозы и фразы, звучащие в эфире. Делали это для фиксации агрессии россиян. Имя пограничника, автора фразы, мы сможем назвать, когда это будет позволительно с точки зрения безопасности", — сказал нам Демченко.
Он уточнил, что аудиофайл был распространен также Госпогранслужбой.
История с кораблем
- В первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
- В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди на...!" Эта фраза широко разошлась по сети и стала одним из символов сопротивления вторжению.
- Авторство легендарной фразы, которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, приписывалось защитнику острова Змеиный Роману Грибову.
- 12 апреля Укрпочта выпустила в продажу марку "Русский военный корабль, иди на...!". Эскиз для почтовой марки был выбран по результатам голосования пользователей социальных сетей.
- 13 апреля ВСУ подбили крейсер "Москва", который атаковал Змеиный, ракетами "Нептун". Позже стало известно, что флагман Черноморского флота РФ затонул.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев