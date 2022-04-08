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Это Черная метка. Новиков рассказал, что ждет Путина за геноцид украинцев

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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8 апреля, 12:10
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При наличии доказательств, от обвинения в геноциде невозможно защититься
Илья Новиков: "У Путина не будет защиты от обвинения в геноциде". Фото: коллаж "Сегодня"
Илья Новиков: "У Путина не будет защиты от обвинения в геноциде". Фото: коллаж "Сегодня"

Обвинение России в геноциде станет "черной меткой" для президента РФ Владимира Путина и является очень важным для Украины. Об этом заявил адвокат Илья Новиков в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

По словам адвоката, юристы, специалисты в области международного права, не очень любят термины "геноцид", потому что он является очень противоречивым.

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"Он различным образом определяется в международном праве и это очень хорошая тема, чтобы поспорить и ни к чему не прийти, если геноцид обсуждать как теоретическую тему. А в практической плоскости обвинение в геноциде, если оно обосновано, не имеет защиты", – отметил Новиков.

Как объяснил адвокат, геноцид отличается от обычных военных преступлений тем, что в данном случае обвиняемый не может снять с себя ответственность за действие своих подчиненных. Например, если солдат убил человека во время боевых действий или казнил военнопленного, или допустил какие-то действия, которых не мог допустить, его командир или политик его страны, может оправдаться, заявив, что это был произвол военного, либо он действовал без приказа, поэтому за содеянное солдат несет личную ответственность.

"От обвинения армии или страны в геноциде невозможно защищаться таким образом, потому что геноцид – это не то, что может сделать одно отдельное подразделение или отдельный боец. Геноцид является результатом того, что несвязанные между собой ваши бойцы, за которых вы отвечаете, действуют таким образом, что они уничтожают людей по определенным признакам. Это могут быть национальные, расовые, религиозные или другие признаки. Они убивают людей не потому, что они представляют для них опасность, не потому, что ошиблись и, например, приняли женщину за военного и в темноте ее застрелили. Они сознательно уничтожают людей по определенному признаку. Если вам это уже доказали, защиты у вас нет", – подчеркнул Новиков.

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По его мнению, нет такой защиты и у Путина.

"И чтобы там не говорили его дипломаты и юристы, от этого нельзя защищаться. Ибо, если оказалось, что ваша армия уничтожает людей, несвязанных между собой ничем, кроме того, что они украинцы, это геноцид и вы должны отвечать", – заявил адвокат.

Он также добавил, что для Украины очень важно, чтобы преступления России были зафиксированы и названы именно термином "геноцид".

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"Это ставит большое черное пятно, это такая "черная метка" для Путина и это увеличивает наши шансы на то, что западные политики, которые до сих пор и даже после Бучи, не сочли невозможным иметь дело с Путиным, лоббировать его интересы, торговать с Россией, они услышат, что это уже опасно для них. Ибо, если вы поддерживаете страну, допустившую геноцид, это не такая ситуация, когда вы поддерживаете какого-то сомнительного диктатора. Именно поэтому это важно", – подытожил Новиков.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Международный суд подготовил приказ о необходимости вынести приговор по делу Украины против России, где Москва обвиняется в геноциде украинского народа.

Также мы информировали, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций Украины сделал заявление о войне России против Украины. В нем говорится о геноциде украинского народа, совершенном российскими войсками в Киевской области.

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