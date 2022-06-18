"Это не цирк, а жизнь людей": Данилов жестко высказался о потерях ВСУ

Секретарь СНБО призвал украинских политиков "отвечать за свои слова"

Алексей Данилов призвал политиков воздержаться от громких необоснованных заявлений о потерях украинской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал украинских официальных лиц "не жонглировать" цифрами потерь ВСУ на фронте.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут. – Ред.). Некоторые вообще о 1000 заявили… У них нет возможности получить такую информацию", – подчеркнул секретарь СНБО в интервью Лига.net.

На вопрос, можно ли объяснить такие заявления попыткой давления на западных партнеров, Данилов ответил:

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"Я не знаю, что это. Но надо отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такое делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей... Если вы партнеры – вы садитесь и разговариваете".

Арахамия заявил о больших потерях среди защитников Украины

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия 15 июня заявил, что на Донбассе каждый день погибает или получает ранение до 1000 украинских военных.

По словам Арахамии, за последние две недели число потерь значительно выросло.

Он добавил, что в украинской армии сейчас служат миллионы людей. Кроме того, у Украины есть возможность призвать еще два миллиона. Поэтому, по словам Арахамии, у нас достаточно сил, чтобы продолжать борьбу на Донбассе.

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Украина не сообщает общее количество потерь

За время полномасштабной войны было всего три сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.

Так, 12 марта президент сообщил о 1300 погибших защитниках Украины.

А 16 апреля Зеленский заявил, что погибли около 2500-3000 украинских военнослужащих.

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1 июня Зеленский сообщил, что каждый день на фронте гибнут около 60-100 защитников Украины. Еще полтысячи получают ранения.

9 июня глава Минобороны Алексей Резников заявил, что каждый день погибают до сотни украинских военных. Кроме того, каждый день получают ранения до 500 военных.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что количество погибших защитников Украины назовут после окончания войны, а сейчас ждать появления таких данных не стоит.