"Это победа! Мы ждали ее 120 дней и 30 лет", – Зеленский поздравил Украину с кандидатством в ЕС

Президент описал план, который мы должны реализовать в ближайшем будущем

Переговоры были сложными. Зеленский был на видеосвязи с Брюсселем / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Ролик с поздравлениями всех нас и с ближайшими планами на будущее лидер Украины выложил на своей странице в Instagram.

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"Только что получили кандидатство. Это победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага и будем отдыхать. А может быть, сначала отстроим Украину и потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим и вступим в ЕС, и потом уже будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать... Хотя, нет, дети обидятся. Но мы обязательно победим", – заявил Владимир Зеленский.

Сложная дорога