Эвакуация "Азова". С завода вышла новая колонна с бойцами Украины

Эвакуация проходит в сопровождении пророссийских Вооруженных сил

В Мариуполе проходит эвакуация украинских защитников. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

На данный момент минимум 7 автобусов с украинскими военными покидают завод "Азовсталь". Их сопровождают российские оккупанты. По предварительных данных, некоторые из наших защитников целые и невредимы.

Об этом сообщает Reuters.

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"По меньшей мере семь автобусов с украинскими боевиками выехали во вторник с металлургического завода "Азовсталь" в сопровождении пророссийских Вооруженных сил", – пишет издание.

Свидетель Reuters отметил, что некоторые из украинских военных, которых эвакуируют, не были ранены.

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Украинские военные покидают "Азовсталь". Фото: Reuters

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

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В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта оккупированы.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, что защитников Мариуполя обменяют на российских военнопленных.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что защитники "Азовстали" выполнили приказ командования сдержать большую группировку оккупантов и сейчас получили новый – сохранить свои жизни.

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