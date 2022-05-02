Эвакуация из Мариуполя: оккупанты хотят устроить фильтрацию украинцев

Для эвакуированных из Мариуполя будет посадка в автобусы в поселке Мангуш

Оккупанты препятствуют эвакуации украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщаетсоветник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", – сказал он.

Кроме того, посадка в автобусы будет и в Бердянске на Луначарском кольце. Также к колонне можно присоединиться на собственном авто.

"По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", – добавил он.

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Эвакуация с "Азовстали"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия записал видео с вице-премьером Ириной Верещук по случаю эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе. По его словам, была проведена "самая тяжелая операция с начала войны". Соответствующее видеообращение Арахамия опубликовал в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа", две недели назад операция по эвакуации казалась невозможной, а неделю назад – маловероятной.

"Сейчас уже могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей с "Азовстали" прошла успешно. Более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди, наконец в безопасности. Впереди еще много работы и много людей. Однако Украина еще раз доказала, что не оставляет своих граждан в беде. Даже если это ад", – подчеркнул Арахамия.

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