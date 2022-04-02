Эвакуация людей, начало Рамадана, новый поезд из Харькова в Трускавец и другие важные события 2 апреля

"Укрзализныця" продолжит эвакуацию с горячих точек, а все мусульмане мира будут встречать священный месяц Рамадан

Важные события 2 апреля/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 2 апреля, "Укрзализныця" продолжит эвакуировать людей из горячих точек. Кроме того, в этот день украинские мусульмане вместе со всеми мусульманами мира будут встречать священный месяц Рамадан.

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей — график поездов на 2 апреля

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 2 апреля.

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График поездов:

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов. Другие: Реклама 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Мусульмане всего мира будут встречать священный месяц Рамадан

Президент Владимир Зеленский в видеообращении поздравил мусульман Украины с началом священного месяца Рамадан.

2 апреля все мусульмане мира будут встречать священный месяц Рамадан. Зеленский отметил, что этот месяц характеризуют искренние молитвы, взаимное прощение и добрые поступки.

Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета (после утреннего азана) и заканчивается после захода солнца (после вечернего азана).

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В Запорожье вводят усиленный комендантский час

В Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля, в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля, в 5:00.

"Для собственной безопасности в это время не выходите на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Оборона Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", – сообщили в Запорожской ОГА.

В Полтавской области возобновляют продажу крепкого алкоголя

Со 2 апреля в Полтавской области возобновляется продажа крепкого алкоголя с 12:00 до 18:00. Соответствующее решение принял Совет обороны области, чтобы стимулировать экономику Полтавщины.

Алкоголь не будут продавать военнослужащим и представителям правоохранительных органов.

"Возобновление продажи алкоголя не означает, что война закончилась. Правоохранители защищают наше государство, поэтому не должны тратить время на урегулирование конфликтов, которые возникают из-за алкоголя", — отметили в Полтавской ОВА.

"Укрзализныця" назначила новый поезд из Харькова в Трускавец

Со 2 апреля "Укрзализныця" назначает поезд №21/22 сообщением Харьков — Трускавец. Он будет курсировать через день, будет отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Из Трускавца поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48.

Команда Красного Креста попытается совершить поездку в Мариуполь.

Сегодня, 2 апреля, команда международного гуманитарного движения Красный Крест снова попытается совершить поездку в одну из самых горячих точек Украины – Мариуполь.

1 апреля организации не удалось попасть в город, чтобы обеспечить безопасный выезд мирных жителей. Команда Красного Креста была вынуждена вернуться в Запорожье.