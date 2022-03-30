Эвакуация из горячих точек, расчистка Ирпеня, регистрация для переселенцев в "Дії" и другие важные события 30 марта

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей в безопасные населенные пункты, а в "Дії" стартует регистрация для переселенцев

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а в "Дії" с сегодняшнего дня можно зарегистрироваться переселенцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 30 марта, в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, сегодня для переселенцев в Украине заработает регистрация через портал "Дія".

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из опасных регионов – рейсы на 30 марта

"Укрзализныця" опубликовала новый график эвакуационных поездов в безопасные населённые пункты на 30 марта. Рейсы есть как по Украине, так и международные.

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Эвакуационные рейсы на 30 марта:

Краматорск: