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Эвакуация из горячих точек, расчистка Ирпеня, регистрация для переселенцев в "Дії" и другие важные события 30 марта

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30 марта, 06:00
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"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей в безопасные населенные пункты, а в "Дії" стартует регистрация для переселенцев
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а в "Дії" с сегодняшнего дня можно зарегистрироваться переселенцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, а в "Дії" с сегодняшнего дня можно зарегистрироваться переселенцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 30 марта, в Украине продолжится эвакуация людей из горячих точек. Они смогут отправиться поездом в безопасные города. Кроме того, сегодня для переселенцев в Украине заработает регистрация через портал "Дія".

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из опасных регионов – рейсы на 30 марта

"Укрзализныця" опубликовала новый график эвакуационных поездов в безопасные населённые пункты на 30 марта. Рейсы есть как по Украине, так и международные.

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Эвакуационные рейсы на 30 марта:

Краматорск:

  • 13:00 – №278/277 Краматорск – Львов
  • 16:00 – №280/279 Краматорск – Львов

Другие:

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  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Международные рейсы на 30 марта:

Польша:

  • 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль
  • 08:30 – 715/716 Киев-Пас – Винница (11:25) – Пшемысль
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм

Словакия:

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  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехия:

  • 12:00 №911 Мостиска 1 – Богумин

Румыния:

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена

Для переселенцев в Украине заработает регистрация через "Дію"

С 30 марта в Украине внутренние переселенцы, покинувшие свои дома из-за военных действий, получат возможность регистрироваться через портал "Дія".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал три программы для помощи внутренним переселенцам:

  • минимальное денежное ежемесячное пособие в размере 2 тыс. грн и выплаты по 3 тыс. грн на каждого ребенка;
  • программу трудоустройства;
  • компенсации за коммунальные платежи семьям, принимающим у себя дома переселенцев.

Кроме того, в приложении "Дія" появилась возможность подать заявку на возмещение утраченного имущества в результате войны России против Украины.

В Ирпене начнут искать пропавших и эвакуировать раненых

Мэр Ирпеня Владимир Карпюк заявил, что с 30 марта в городе начнут искать пропавших в результате войны. Кроме того, будут эвакуировать раненых из города и хоронить умерших.

"Все заявки по Ирпеню прошу оставлять по единственному номеру 0800750525. В то же время очень прошу самостоятельно не ехать для этого в Ирпень! В городе еще опасно!", — сообщил Карпюк.

В Запорожье возобновляется дистанционное обучение

С 30 марта в образовательных учреждениях Запорожья и в общинах Запорожской области восстанавливают обучение в дистанционном формате. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Людмила Бухарина.

Обучение будет осуществляться при наличии любых доступных форм: синхронных и асинхронных.

Что касается общин временно оккупированных территорий, а именно Бердянского, Мелитопольского, Пологовского и Васильевского районов, там согласно приказу председателя Запорожской ОВА, вынужденные каникулы продлят до 1 мая.

Google запускает грантовую программу для поддержки украинских стартапов

Компания Google запускает грантовую программу для поддержки украинских стартапов. Стартапы смогут получить до $100 000. Деньги можно получить на условиях equity free (без продажи доли бизнеса).

Грантовая программа от Google заработает с 30 марта. Податься смогут стартапы, физически оставшиеся в Украине и имеющие украинскую регистрацию.

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