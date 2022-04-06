Эвакуация украинцев, новые санкции против РФ и другие важные события 6 апреля

В среду, 6 апреля, в Украине продолжится эвакуация украинцев из горячих точек. Люди смогут уехать в безопасные населенные пункты поездами. Кроме того, США уже сегодня должны огласить новые санкции против Российской Федерации.

В Украине продолжается эвакуация населения из горячих точек. "Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 6 апреля.

Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — 274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — 276/275 Краматорск — Львов;

17:00 — 278/277 Краматорск — Львов.



Другие:

13:00 — 236/235 Покровск — Черновцы;

14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр (билеты в продаже);

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

США объявят новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и страны Большой семерки объявят новые санкции против Российской Федерации в среду, 6 апреля.

По словам президента США, масштабный пакет повлечет значительные затраты для России и заставит ее дальше идти по пути экономической, финансовой и технологической изоляции. В частности, ограничения будут предусматривать полный запрет на новые инвестиции в РФ. Также санкции будут касаться финансовых учреждений и государственных предприятий страны-агрессора. Кроме этого, ограничения будут введены против российских должностных лиц и членов их семей.

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"Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, финансирующую и поддерживающую войну Путина", — отметили в администрации президента США.

У Байден добавили, что они обеспечат полную ответственность России за совершенные военные преступления на территории Украины.

"Мы уже пришли к выводу, что Россия совершила военные преступления в Украине, и информация из Бучи, похоже, является еще одним доказательством военных преступлений. И как сказал президент, мы будем работать с миром, чтобы обеспечить полную ответственность за эти преступления. Одним из этих инструментов являются санкции, и мы интенсивно работаем с нашими европейскими союзниками над дальнейшими санкциями", — говорится в сообщении.

График движения поездов в Киевском метрополитене

Киевский метрополитен опубликовал график движения поездов с 6 апреля. Они будут курсировать с 07:30 до 19:00 со средним интервалом – один час.

Поезда будут курсировать:

Красная линия: от станции "Шулявская" до "Театральной".

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до "Теремков".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до "Красного хутора".

Также заработают пересадочные узлы "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Следует отметить, что поезда не будут делать остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская". Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия.

В Полтаве завершается отопительный сезон

Из-за повышения среднесуточной температуры сегодня в Полтаве завершается отопительный сезон. Соответствующее решение согласовано с руководством области и города.

"Вопрос о продлении отопительного периода в больницах, школах, детских садах и других социально значимых объектах будет согласовываться отдельно с руководством этих заведений", — говорится в сообщении Полтаватеплоэнерго.

Тепло в домах могут восстановить при ухудшении погодных условий и значительном снижении температуры.

В Житомире разрешили продажу алкоголя

С 6 апреля в Житомире разрешена продажа пива, вина, шампанского и слабоалкогольных напитков.