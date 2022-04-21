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Эвакуация украинцев, продажа марок о российском корабле, выступление Байдена и другие важные события 21 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 06:00
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"Укрзализныця" продолжает эвакуировать украинцев, марки о российском корабле можно заказать через интернет, а Байден готовится выступить с заявлением по Украине
Важные события 21 апреля/Фото: "Укрзализныця", REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Важные события 21 апреля/Фото: "Укрзализныця", REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

В четверг, 21 апреля, в Украине продолжится эвакуация населения поездами. Люди смогут уехать с горячих точек. Кроме того, с сегодняшнего дня марки о российском корабле можно купить в интернет-магазине "Укрпочты".

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 21 апреля

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 21 апреля, они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

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Сегодня железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Запорожья, Покровска, Харькова. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

  • 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;
  • 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;
  • 06:00 — 209/210 Ивано-Франковск — Харьков-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может изменяться.

Марку о российском корабле можно будет приобрести в интернет-магазине "Укрпочты"

С 21 апреля почтовую марку о российском военном корабле можно будет купить в интернет-магазине "Укрпочты".

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"Чтобы все было честно и прозрачно, 100 000 марок будут выделены на интернет-магазин. И начиная с четверга, в нашем интернет-магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто ранее сделал заказ в первые дни, а с пятницы — любой клиент в Украине или за ее пределами", — объяснил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что таким образом более 8300 клиентов смогут получить марки.

Остальной тираж используют для официальных делегаций, музейных фондов, распространят по филателистическим абонементам. Кроме того, каждый работник "Укрпочты" сможет получить 1 марку.

По словам Смелянского, дополнительный тираж марок о корабле не предусмотрен. Однако будет продолжение этой серии о войне.

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Байден выступит с заявлением о ситуации в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит с новым заявлением по поводу ситуации вокруг России и Украины. Выступление анонсировали в Белом доме.

Отмечается, что Байден выступит с речью в Вашингтоне утром в четверг, 21 апреля (16:45 по Киеву).

"Президент предоставит обновленную информацию о России и Украине", — отметили в Белом доме.

В Киеве — изменения в работе метрополитена

С четверга, 21 апреля, в Киеве возобновляется движение поездов метро до станции "Лесная". Интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут.

Движение поездов будет осуществляться:

  • Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Лесная";
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" — "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта".

Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".

Полтавская область меняет комендантский час

21 апреля в Полтавской области меняется комендантский час. Теперь он будет длиться с 22:00 до 5:00.

"Сокращаем время комендантского часа. С завтрашнего дня, 21 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет продолжаться с 22:00 до 05:00", — сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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