Эвакуацию из Луганской области остановили – Гайдай назвал причины

30 мая бронированный транспорт ехал забирать 10 человек из региона и попал под вражеский обстрел

Сергей Гайдай рассказал об эвакуации из Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Официально эвакуация местных жителей из Луганской области прекращена. Это связано с тем, что российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей. В результате этого погиб французский журналист.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

Подробности

30 мая бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из Луганской области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации. Патрульного полицейского спасла каска.

"Мы официально останавливаем эвакуацию", – заявил Гайдай.

Реклама

Потенциально неприемлемые материалы Этот контент содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными. Смотреть

Потенциально неприемлемые материалы Этот контент содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными. Смотреть

Потенциально неприемлемые материалы Этот контент содержит потенциально неприемлемые материалы, которые могут показаться людям неприятными или оскорбительными. Смотреть

Реклама

Ранее мы писали: