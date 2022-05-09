Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Европейский совет может приступать – Украина сдала опросник на членство в ЕС

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 16:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Шарль Мишель сообщил, когда рассмотрят нашу заявку
Нашу заявку на членство в ЕС рассмотрят уже через месяц / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Нашу заявку на членство в ЕС рассмотрят уже через месяц / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Украина, как и обещала, в рекордные сроки подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Несколько томов этой части продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский во время видеосвязи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщается на страницах в соцсетях Офиса президента Украины.

Реклама

Что известно

Во время встречи по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен была продемонстрирована вторая часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

"Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – отметил президент Зеленский.

Чуть ранее он провел встречу в режиме видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который сейчас находится с визитом в Одессе вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Шарль Мишель сообщил, что в июне Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Напомним, всего лишь 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала нашей стране специальный опросник, необходимый для рассмотрения предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Этот документ политик привезла лично в столицу воюющей страны.

Реклама

Семимильными шагами в ЕС

  • В конце февраля Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении нашей страны к "европейской семье" по специальной ускоренной процедуре.
  • 11 марта все лидеры стран – членов Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" намерениям нашей страны.
  • Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России во многих вопросах, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
  • Однако министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролина Эдтштадлер на днях заявила, что вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".
  • 5 мая Шарль Мишель заявил, что пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку дня рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Он намерен сделать это, когда наступит "лучший момент".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 9 мая
1
Личный состав 25650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артиллерия 513
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1970
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

32876.35

Binance Coin (BNB)

330.49

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

87.61

Theta (THETA)

1.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять