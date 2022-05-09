Европейский совет может приступать – Украина сдала опросник на членство в ЕС

Украина, как и обещала, в рекордные сроки подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Несколько томов этой части продемонстрировал президент Украины Владимир Зеленский во время видеосвязи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщается на страницах в соцсетях Офиса президента Украины.
Что известно
Во время встречи по видеосвязи с Урсулой фон дер Ляйен была продемонстрирована вторая часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
"Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – отметил президент Зеленский.
Чуть ранее он провел встречу в режиме видеоконференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который сейчас находится с визитом в Одессе вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Шарль Мишель сообщил, что в июне Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.
Напомним, всего лишь 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально передала нашей стране специальный опросник, необходимый для рассмотрения предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Этот документ политик привезла лично в столицу воюющей страны.
Семимильными шагами в ЕС
- В конце февраля Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении нашей страны к "европейской семье" по специальной ускоренной процедуре.
- 11 марта все лидеры стран – членов Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" намерениям нашей страны.
- Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России во многих вопросах, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
- Однако министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролина Эдтштадлер на днях заявила, что вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".
- 5 мая Шарль Мишель заявил, что пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку дня рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Он намерен сделать это, когда наступит "лучший момент".
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