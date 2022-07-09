Фейгин рассказал, что будет в РФ после войны в Украине

Москве недостаточно для демонстрации победы исключительно захвата Лисичанска или Северодонецка

Марк Фейгин дал новый прогноз для российского правительства. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционер Марк Фейгин предсказал войну в России. По его словам, это произойдет в результате поражения Кремля в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Конец России

Для верхушки Кремля отступить или проиграть – как минимум, политическая смерть. А как максимум – уход войск РФ из Украины приведет к войне в самой России, заявил Фейгин:

"Когда они начинали, то не смогли оценить эти риски. Москве недостаточно для демонстрации победы исключительно захвата Лисичанска или Северодонецка".

Франция и Германия ведут свою игру

Также Фейгин отметил, что европейские симпатики наподобие Эммануэля Макрона "сдадут" Путина при первой возможности. Именно поэтому Франция опубликовала в СМИ расшифровку телефонного разговора Макрона с Путиным накануне войны, 20 февраля, в котором хозяин Кремля уверен в скорой победе над Украиной:

"Я понимаю, почему французская сторона продемонстрировала этот разговор. Им нужно было показать: "Вы видите с кем мы имеем дело?"

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Ранее мы рассказывали, что в Сети фигурируют разные мнения, слухи и теории о том, чем на самом деле болеет диктатор и по совместительству президент России Владимир Путин – и болеет ли вообще. Одна из версий – у него рак гортани последней стадии. Об этом заявил политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин.

Кроме того, Марк Фейгин рассказал, что Париж, Рим и Берлин заключили сделку по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Они хотят путем шантажа добиваться от главы государства, чтобы он пошел на мирные переговоры. Таким образом, это можно назвать рычагом давления.