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Фейгин рассказал, что будет в РФ после войны в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 июля, 16:30
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Москве недостаточно для демонстрации победы исключительно захвата Лисичанска или Северодонецка
Марк Фейгин дал новый прогноз для российского правительства. Фото: коллаж "Сегодня"
Марк Фейгин дал новый прогноз для российского правительства. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оппозиционер Марк Фейгин предсказал войну в России. По его словам, это произойдет в результате поражения Кремля в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Конец России

Для верхушки Кремля отступить или проиграть – как минимум, политическая смерть. А как максимум – уход войск РФ из Украины приведет к войне в самой России, заявил Фейгин:

"Когда они начинали, то не смогли оценить эти риски. Москве недостаточно для демонстрации победы исключительно захвата Лисичанска или Северодонецка".

Франция и Германия ведут свою игру

Также Фейгин отметил, что европейские симпатики наподобие Эммануэля Макрона "сдадут" Путина при первой возможности. Именно поэтому Франция опубликовала в СМИ расшифровку телефонного разговора Макрона с Путиным накануне войны, 20 февраля, в котором хозяин Кремля уверен в скорой победе над Украиной:

"Я понимаю, почему французская сторона продемонстрировала этот разговор. Им нужно было показать: "Вы видите с кем мы имеем дело?"

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Ранее мы рассказывали, что в Сети фигурируют разные мнения, слухи и теории о том, чем на самом деле болеет диктатор и по совместительству президент России Владимир Путин – и болеет ли вообще. Одна из версий – у него рак гортани последней стадии. Об этом заявил политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин.

Кроме того, Марк Фейгин рассказал, что Париж, Рим и Берлин заключили сделку по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Они хотят путем шантажа добиваться от главы государства, чтобы он пошел на мирные переговоры. Таким образом, это можно назвать рычагом давления.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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