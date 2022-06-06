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Флот оккупантов отбросили от берегов Украины, РФ меняет тактику на море – ВМС

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 июня, 16:39
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ЧФ РФ понес потери, однако угроза ракетных ударов и высадки десанта остается
Корабли ЧФ РФ обстреливают наземные объекты противокорабельными ракетами
Корабли ЧФ РФ обстреливают наземные объекты противокорабельными ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате активных действий ВСУ по поражению морских сил противника, корабельная группировка Черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

Об этом сообщается на официальной странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

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Пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден сменить тактику:

  • развернул в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион";
  • перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный.

"Остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления. С начала вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. Сейчас интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов. Вероятно, это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которого достаточно для нанесения ударов по нашей территории", – говорится в сообщении.

Группировки ориентировочно из 30-ти кораблей и подводных лодок продолжают блокаду гражданского судоходства. С начала полномасштабного вторжения флот противника произвел поражение 9 гражданских судов, одно из которых затонуло. К сожалению, два гражданских моряка погибли.

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В настоящее время в акватории Черного моря находится до 12 больших десантных кораблей, однако более трети из них находятся в ремонте.

После уничтожения силами ВМС Украины 3 десантных катеров типа "Раптор" и десантного катера типа "Серна", группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.

Обстановка в северо-западной части Черного моря остается сложной.

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"Мы лишили Черноморский флот РФ полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону". Вместе с тем, противник перенял нашу тактику и пытается вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования. Сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье, особенно в благоприятных погодных условиях в летнее время", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что минобороны РФ "имитирует организацию так называемых гуманитарных коридоров якобы для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов".

"Попытка сыграть на гуманности, на самом деле, может быть ничем иным как возможностью вражеским кораблям приблизиться к нашему побережью под прикрытием гражданских судов", – пояснили в ВМС.

Озвучены общие боевые потери оккупантов в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24.02 до 06.06 составили:

  • личного состава – около 31 250 (+100) человек ликвидировано;
  • танков – 1386 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3400 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 690 (+4) единиц;
  • РСЗО – 207 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 96 (+1) единиц;
  • самолетов – 211 (+1) единиц;
  • вертолетов – 176 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);
  • крылатых ракет – 125 (+3);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) единиц;
  • специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня: на белорусской границе продолжают располагаться российские войска, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, враг пытается захватить Святогорск и продолжает атаки в Северодонецке, авиация РФ целит по гражданским объектам на Донбассе.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 6 июня: еще 100 солдат РФ уничтожено за сутки, а также 1 самолет и 1 вертолет, 5 танков и 8 БМП.

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Данные на 08:45 6 июня
1
Личный состав 31250
Личный состав
2
Танки 1386
Танки
3
ББМ 3340
ББМ
4
Артиллерия 690
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 211
Самолеты
8
Вертолеты 176
Вертолеты
9
БПЛА 551
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2395
Транспорт
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Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
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