Фонд Рината Ахметова потратил 100 миллионов евро на помощь украинцам

Бизнесмен рассказал о том, как осуществляется помощь украинцам в условиях военного вторжения РФ

Ринат Ахметов / Фото: Коллаж: Сегодня

Благотворительный фонд Рината Ахметова с начала вторжения России выделил на помощь украинцам 100 миллионов евро. Об этом бизнесмен Ринат Ахметов рассказал в интервью "Новому времени".

"Помощь оказывает не только Фонд, но все бизнесы SCM и ФК "Шахтер". На сегодняшний день я выделил на помощь Украине 100 млн евро. Из них уже израсходовано 70 млн евро. Мы помогаем мирным людям, пострадавшим от военной агрессии РФ – привозим продукты, лекарства", – рассказал Ринат Леонидович.

По его словам, наши энергетики, часто рискуя собственной жизнью, восстанавливают свет, возвращая в украинские города, поселки мирную жизнь.

Реклама

"Мы помогаем украинской армии и силам ТрО. Там, где это возможно, мы работаем для нужд фронта. Наши металлургические комбинаты производят противотанковые ежи и сталь для бронежилетов. И мы не планируем останавливаться. Будем помогать Украине и украинцам столько, сколько нужно", – сообщил он.

В Голосеевский район Киева приехала партия продуктовой помощи для украинцев. В местном терцентре переселенцы могут получить продуктовые наборы. Наборы предназначены для людей самых уязвимых категорий.

Всего Киев уже получил почти 44 тыс. наборов от Фонда Рината Ахметова.