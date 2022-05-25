Фонд Рината Ахметова потратил 100 миллионов евро на помощь украинцам

Благотворительный фонд Рината Ахметова с начала вторжения России выделил на помощь украинцам 100 миллионов евро. Об этом бизнесмен Ринат Ахметов рассказал в интервью "Новому времени".
"Помощь оказывает не только Фонд, но все бизнесы SCM и ФК "Шахтер". На сегодняшний день я выделил на помощь Украине 100 млн евро. Из них уже израсходовано 70 млн евро. Мы помогаем мирным людям, пострадавшим от военной агрессии РФ – привозим продукты, лекарства", – рассказал Ринат Леонидович.
По его словам, наши энергетики, часто рискуя собственной жизнью, восстанавливают свет, возвращая в украинские города, поселки мирную жизнь.
"Мы помогаем украинской армии и силам ТрО. Там, где это возможно, мы работаем для нужд фронта. Наши металлургические комбинаты производят противотанковые ежи и сталь для бронежилетов. И мы не планируем останавливаться. Будем помогать Украине и украинцам столько, сколько нужно", – сообщил он.
В Голосеевский район Киева приехала партия продуктовой помощи для украинцев. В местном терцентре переселенцы могут получить продуктовые наборы. Наборы предназначены для людей самых уязвимых категорий.
Всего Киев уже получил почти 44 тыс. наборов от Фонда Рината Ахметова.
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Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев