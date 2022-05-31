Франция требует дать четкий ответ на гибель своего журналиста под Северодонецком

Мужчину убили во время освещения эвакуации мирных жителей

Обломки снарядов пробили броню машины и попали в Фредерика Леклерка-Имхоффа. / Фото: Коллаж: Сегодня

Франция требует провести расследование гибели своего журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа, который был убит возле Северодонецка. Журналист 30 мая попал под обстрел, когда ехал в автомобиле для эвакуации мирных жителей.

Об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна.

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Она отметила, что ее "глубоко шокирует" смерть журналиста BFM, убитого во время освещения украинской операции по эвакуации под Северодонецком.

"Я осуждаю это убийство и выражаю соболезнования ее семье и коллегам. Франция требует, чтобы как можно скорее было проведено прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии", – заявила министр.

Она также отметила, что Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность во всем мире свободе прессы и защите журналистов и всех тех, чье выражение способствует свободной информации и общественным дискуссиям.

Что известно о гибели журналиста

30 мая бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из Луганской области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, готовивший материал об эвакуации. Патрульного полицейского спасла каска.

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После этого глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что эвакуация мирных жителей в Луганской области официально прекращена.

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