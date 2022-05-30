Французский министр своими глазами увидела растерзанную Бучу

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу Киевской области, которая весь март была под зверской оккупацией российских военных. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
"Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу", — говорится в сообщении.
В Киевской ОВА напомнили, что Буча является символом преступлений российской армии против человечности. В сообщении подчеркивается, что мир не должен забыть замученных мирных жителей, многочисленных случаев разрушений жилой инфраструктуры и мародерства россиян.
Фото: Киевская ОВА
Фото: Киевская ОВА
Фото: Киевская ОВА
Фото: Киевская ОВА
Тайный визит
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев. Об этом она сообщила лишь после своего приезда, заранее визит не анонсировался. Министр прибыла в Украину на поезде.
Колонна планирует встретиться сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Как известно, глава МИД Франции поддержала нефтяное эмбарго для РФ. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам первого телефонного разговора с Катрин Колонной, поддержка Украины со стороны Франции является непоколебимой.
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