ФСБ пытается скрыть передвижение войск РФ в Беларуси – ГУР

В течение месяца в доступе к интернету были ограничены целые регионы страны

Отсоединения пользователей от интернета в Беларуси скоординированы специальными службами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси выключают интернет, чтобы скрывать информацию о передвижении российских оккупационных войск на территории страны.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки МО Украины.

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Какая ситуация

В разведке заявили, что первое полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи Беларуси к интернету было зафиксировано 1 апреля. В течение месяца в доступе были ограничены целые регионы страны.

"По оценкам военной разведки Украины, отсоединения пользователей от сети интернет скоординированы специальными службами. Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники", – говорится в сообщении.

Также ГУР сообщило, что аномалии в доступе в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что "подтверждено информацией из других источников".

Напомним, Главное управление разведки также рассказало, что российские военные уничтожают медицинскую инфраструктуру на оккупированных территориях. Граждане, которые там остаются, фактически отрезаны от медицинских услуг.

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