Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Гайдай назвал три самых опасных направления в Луганской области

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 08:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россияне попытаются достичь хоть небольшой победы
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия будет максимально пытаться захватить всю Луганскую область. Им это необходимо, чтобы можно было хоть что-то объявить своей победой в отсутствие других успехов. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью изданию "Настоящее время".

Он заявил, что учитывая все, что планировала Россия с самого начала — взять Киев за три дня, взять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, – в конечном итоге оккупанты вообще ничего не взяли

Реклама

"Вся политика российской армии, да и России в целом – это оправдать хоть какую-нибудь небольшую победу. И потом на фоне этой победы строить огромный мыльный пузырь, как будто они так и планировали. Риторика же менялась. Сначала был "Киев за три дня, потом все остальные города и области в течение недели". Но в конечном итоге они начали откатываться до взятия полностью под контроль Донецкой и Луганской областей. Потом был "большой котел по Покровску", тоже со стороны Харькова, Изюма – в общем такой огромный котел планировали. Сейчас они уже говорят о том, что вот только бы Луганскую область, а дальше тоже строить какие-то планы", — сказал он.

По мнению Гайдая, россияне бросят все силы на такие города как Северодонецк, Рубежное и Лисичанск

"Мы видели этот маразм, который происходил в Белогоровке (где ВСУ несколько раз уничтожали понтонные переправы оккупантов — ред.). Мы понимаем, что они потихоньку обстреливают всю территорию Луганской области и продвигаются со стороны Попасной, и собрали огромное количество сил в Северодонецке. То есть три самых опасных направления – это Северодонецкое направление, это прорыв со стороны Попасной, и это прорыв со стороны Белогоровки. Для того чтобы отрезать полностью по трассе Лисичанск–Бахмут и взять полностью в окружение всю часть Луганской области", — сказал он.

Бои за города

Гайдай рассказал, что происходит в населенных пунктах области, которые россияне хотят захватить. По его словам, в Рубежном уже бои идут на окраине города. Более половины Рубежного захвачено, но на окраине города украинские военные надежно держат линию обороны.

"Что касается Северодонецка, то те села-сателлиты, которые находятся рядом, Воеводовка, Щедрищево – бои идут уже там непосредственно в этих населенных пунктах. Нельзя сказать, что они полностью контролируются российской армией, потому что они туда заходят, наши их там расстреливают. Но они уже частично где-то на окраине этих населенных пунктов присутствуют, но еще не на окраинах Северодонецка. От Северодонецка их отбивают. Северодонецк достаточно неплохо защищен для того, чтобы даже такая огромная армия как российская, но смогла его пройти очень быстро или взять за один день или за два", — сказал он.

Ранее мы писали:

Реклама

Россия готовит масштабную спецоперацию в Мариуполе: что планируют и когда

Россия может отказаться от захвата Донецкой области ради битвы за один город – ISW

В Николаеве на рассвете раздались мощные взрывы: что известно (видео)

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Опрос
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 15 мая
1
Личный состав 27400
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 164
Вертолеты
4
Танки 1220
Танки
5
ББМ 2958
ББМ
6
Артиллерия 555
Артиллерия
7
Средства ПВО 89
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 416
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2087
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
Слава Украине!
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30202.05

Binance Coin (BNB)

300.79

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

67.75

Theta (THETA)

1.38

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.38

Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять