Гайдай назвал три самых опасных направления в Луганской области

Россияне попытаются достичь хоть небольшой победы

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия будет максимально пытаться захватить всю Луганскую область. Им это необходимо, чтобы можно было хоть что-то объявить своей победой в отсутствие других успехов. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью изданию "Настоящее время".

Он заявил, что учитывая все, что планировала Россия с самого начала — взять Киев за три дня, взять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, – в конечном итоге оккупанты вообще ничего не взяли

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"Вся политика российской армии, да и России в целом – это оправдать хоть какую-нибудь небольшую победу. И потом на фоне этой победы строить огромный мыльный пузырь, как будто они так и планировали. Риторика же менялась. Сначала был "Киев за три дня, потом все остальные города и области в течение недели". Но в конечном итоге они начали откатываться до взятия полностью под контроль Донецкой и Луганской областей. Потом был "большой котел по Покровску", тоже со стороны Харькова, Изюма – в общем такой огромный котел планировали. Сейчас они уже говорят о том, что вот только бы Луганскую область, а дальше тоже строить какие-то планы", — сказал он.

По мнению Гайдая, россияне бросят все силы на такие города как Северодонецк, Рубежное и Лисичанск

"Мы видели этот маразм, который происходил в Белогоровке (где ВСУ несколько раз уничтожали понтонные переправы оккупантов — ред.). Мы понимаем, что они потихоньку обстреливают всю территорию Луганской области и продвигаются со стороны Попасной, и собрали огромное количество сил в Северодонецке. То есть три самых опасных направления – это Северодонецкое направление, это прорыв со стороны Попасной, и это прорыв со стороны Белогоровки. Для того чтобы отрезать полностью по трассе Лисичанск–Бахмут и взять полностью в окружение всю часть Луганской области", — сказал он.

Бои за города

Гайдай рассказал, что происходит в населенных пунктах области, которые россияне хотят захватить. По его словам, в Рубежном уже бои идут на окраине города. Более половины Рубежного захвачено, но на окраине города украинские военные надежно держат линию обороны.

"Что касается Северодонецка, то те села-сателлиты, которые находятся рядом, Воеводовка, Щедрищево – бои идут уже там непосредственно в этих населенных пунктах. Нельзя сказать, что они полностью контролируются российской армией, потому что они туда заходят, наши их там расстреливают. Но они уже частично где-то на окраине этих населенных пунктов присутствуют, но еще не на окраинах Северодонецка. От Северодонецка их отбивают. Северодонецк достаточно неплохо защищен для того, чтобы даже такая огромная армия как российская, но смогла его пройти очень быстро или взять за один день или за два", — сказал он.

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