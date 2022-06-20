Гайдай рассказал о ходе тяжелых боев в Северодонецке

Украинские военные наносят существенные потери врагу

Сергей Гайдай заявил о крайне тяжелой ситуации. / Фото: Коллаж: Сегодня, Newsroom, DPA

В Северодонецке бои с российскими оккупантами продолжаются уже в промзоне. Украинские войска контролируют только территорию завода "Азот".

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время телемарафона в эфире "Украина 24".

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Что происходит

"Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области. Они накопили достаточное количество резервов и сегодня в огне все свободные населенные пункты области", – отметил он.

Кроме этого, по словам Гайдая, рашисты наступают вдоль трассы Лисичанск-Бахмут. В то же время ближние к ней населенные пункты находятся под постоянными обстрелами.

Также целый день, как отметил руководитель Луганской ОВА, подвергается массированным российским обстрелам Лисичанск. Количество жертв установить сейчас невозможно.

"Украинские защитники не находятся в окружении, более того – наносят существенные потери врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами. Пропагандистские новости о каких-то "ультиматумах" – бред", – сказал он.

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Ранее Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты взяли под контроль Метелкино возле Северодонецка. Бои продолжаются во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. Также в ISW рассказали, как РФ уже расплачивается за попытки захватить Северодонецк.