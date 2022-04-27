Гайдай: РФ бросила все силы на три города Луганской области

Подконтрольные Украине территории обстреливаются круглосуточно и непрерывно

Сергей Гайдай рассказал о боевых действиях в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области российские оккупанты пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины в трех населенных пунктах – Рубежном, Попасной и в районе Золотого.

Об этом глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

По его словам, подконтрольные Украине территории обстреливаются не просто ежедневно, а круглосуточно и непрерывно. Комментируя боевые действия в Рубежном, Попасной и в районе Золотого, Гайдай сказал:

"Туда брошены все усилия. Все, что у них есть – российские орки, кадыровцы, мобилизованные и частные российские военные компании".

В целом, по словам губернатора, ситуация в Луганской области "стабильно тяжелая":

Реклама

"Продолжаются круглосуточные обстрелы части Луганской области, которая подконтрольна Украине. Стреляют утром и до ночи всем, что есть".

Гайдай уточнил, что в ход идут и танки, и артиллерия, в том числе "Грады", "Смерчи", "Ураганы", а также авиация и "Точки-У".

"Ситуация очень тяжелая, даже психологически очень тяжело. Более двух месяцев люди находятся под постоянными обстрелами", – сказал он.

Глава Луганской ВГА сообщил, что оккупанты разрушают всю существующую инфраструктуру.

"Иногда какими-то сверхусилиями наши ремонтники что-то там делают, как-то придумывают, где-то закольцовывают. Так что в некоторых районах есть все же электричество. Все остальное разбито вдребезги", – рассказал Гайдай.

Боец Нацгвардии рассказал об обороне Рубежного

Воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины с позывным "Шкипер" дал "видеоинтервью из ада", в котором рассказал об обороне Рубежного от оккупантов.

Реклама

"Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается, все его атаки захлебываются их "двухсотыми" и "трехсотыми". Наша арта работает, наша пехота работает – все как должно. У противника нет никаких шансов на любой успех, я считаю", – подчеркнул боец бригады быстрого реагирования.

"Шкипер" сообщил, что Рубежное выглядит сейчас разрушенным на 60-70%: