Гайдай: РФ бросила все силы на три города Луганской области

В Луганской области российские оккупанты пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины в трех населенных пунктах – Рубежном, Попасной и в районе Золотого.
Об этом глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".
По его словам, подконтрольные Украине территории обстреливаются не просто ежедневно, а круглосуточно и непрерывно. Комментируя боевые действия в Рубежном, Попасной и в районе Золотого, Гайдай сказал:
Далее по теме
"Туда брошены все усилия. Все, что у них есть – российские орки, кадыровцы, мобилизованные и частные российские военные компании".
В целом, по словам губернатора, ситуация в Луганской области "стабильно тяжелая":
"Продолжаются круглосуточные обстрелы части Луганской области, которая подконтрольна Украине. Стреляют утром и до ночи всем, что есть".
Гайдай уточнил, что в ход идут и танки, и артиллерия, в том числе "Грады", "Смерчи", "Ураганы", а также авиация и "Точки-У".
"Ситуация очень тяжелая, даже психологически очень тяжело. Более двух месяцев люди находятся под постоянными обстрелами", – сказал он.
Глава Луганской ВГА сообщил, что оккупанты разрушают всю существующую инфраструктуру.
"Иногда какими-то сверхусилиями наши ремонтники что-то там делают, как-то придумывают, где-то закольцовывают. Так что в некоторых районах есть все же электричество. Все остальное разбито вдребезги", – рассказал Гайдай.
Боец Нацгвардии рассказал об обороне Рубежного
Воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины с позывным "Шкипер" дал "видеоинтервью из ада", в котором рассказал об обороне Рубежного от оккупантов.
"Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается, все его атаки захлебываются их "двухсотыми" и "трехсотыми". Наша арта работает, наша пехота работает – все как должно. У противника нет никаких шансов на любой успех, я считаю", – подчеркнул боец бригады быстрого реагирования.
"Шкипер" сообщил, что Рубежное выглядит сейчас разрушенным на 60-70%:
"Здесь можно снимать фильмы о конце света. Враг стреляет по всей инфраструктуре, независимо от того, находятся там наши силы или гражданские лица – неважно. Им важно нанести как можно больше разрушений. Я не знаю, наверное, они от этого получают какое-то удовольствие".
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"