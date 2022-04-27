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ГБР пришло с обысками к родственникам Медведчука и Козака: что у них нашли

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 апреля, 16:30
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Родственники нардепов являются фигурантами дела о злоупотреблении властью и нарушении правил использования недр
ГБР взялось за родственников Медведчука и Козака
ГБР взялось за родственников Медведчука и Козака / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники Государственного бюро расследований во Львовской области пришли с обысками к родственникам народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Во время обысков, в частности, была изъята валюта и документы на объекты недвижимости.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктору Медведчуку – Сергею.

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"Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, цель следствия – установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины.

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"Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела Медведчука и Козака

  • В начале октября Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").

  • По данным следствия, подозреваемый был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Сообщается, что депутат склонял руководство Украины к незаконным сделкам с "ЛНР" и "ДНР" и совершению оплаты непосредственно руководителям террористических организаций. При этом ориентировал на предоставление незаконных указаний должностным лицам Минэнерго и ОАО "Центрэнерго" к заключению договоров с двумя предприятиями, которые были подконтрольны террористам.

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  • На момент нападения России на Украину нардеп должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

  • Тарас Козак – народный депутат от ОПЗЖ, считается близким соратником Виктора Медведчука. Владелец подсанкционных пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и 112. 2 февраля 2021 года СНБО ввел против Козака санкции за антиукраинскую деятельность. 13 июля 2021 года суд арестовал имущество Козака в рамках расследования по подозрению в государственной измене. Сам Козак скрывается от уголовного преследования в Беларуси.

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