ГБР пришло с обысками к родственникам Медведчука и Козака: что у них нашли

Родственники нардепов являются фигурантами дела о злоупотреблении властью и нарушении правил использования недр

ГБР взялось за родственников Медведчука и Козака / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники Государственного бюро расследований во Львовской области пришли с обысками к родственникам народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Во время обысков, в частности, была изъята валюта и документы на объекты недвижимости.

Как сообщает пресс-служба ГБР в Facebook, во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктору Медведчуку – Сергею.

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"Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, цель следствия – установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины.

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"Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Дела Медведчука и Козака