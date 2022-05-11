ГБР разоблачила доказательства, что Россия готовилась захватить всю Украину

Планы Кремля были разбросаны по улицам освобожденного Тростянца

Владимир Путин полагал, что захватит всю Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В освобожденном от оккупантов Тростянке Сумской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) нашли важные документы российских военных. Эти бумаги являются доказательством того, что Россия планировала захватить всю территорию Украины. Доказательства будут переданы в международные инстанции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Следователи Бюро осмотрели более 2 тысяч гектаров фактически разрушенного Тростянца. Осмотрели месторасположение боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяли документы и личные вещи русских военных.

"Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что Россия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и вовлечена в материалы дела", – заявил директор ДБР Алексей Сухачев.

Преступления оккупантов в Тростянце

Обследовав последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города, следователи ДБР обнаружили намеренно повреждены 322 жилых дома и гражданские объекты Тростянца.

В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. Зафиксировано не менее 34 фактов незаконного лишения свободы и пыток гражданских граждан. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.

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Среди прочего проведено 29 осмотров мест событий, проведена эксгумация тел 23 погибших, в том числе двое детей.

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