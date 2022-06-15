Генерал Марченко назвал сроки, когда Украина начнет контрнаступление

Генерал-майор ВСУ оценил ситуацию на фронте

Дмитрий Марченко рассказал, когда ВСУ смогут освободить захваченные территории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко прогнозирует успешное контрнаступление украинских защитников, а также освобождение захваченных территорий до конца лета. Это произойдет при условии предоставления Украине всего необходимого вооружения.

Об этом Марченко рассказал в интервью "Радио Свобода".

Реклама

"Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Но то, что это не закончится быстро, – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета. Где-то там мы проигрываем во времени, дадим им больше закопаться, да, это будет дольше. Здесь ... я никогда не брался прогнозировать", – заявил он.

По словам Марченко, он никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве.

"Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось", – отметил генерал-майор.

Он добавил, что в вопросе переговоров с Россией пройдена "точка невозврата" из-за военных преступлений российских захватчиков. Но Украина получила уникальный шанс отстоять свою независимость и обеспечить будущее свободной страны.

Генерал Марченко предсказал судьбу Крымского моста после поставок оружия с Запада

Керченский мост является целью номер один для украинских военных. Это "основная кишка" подтягивания резервов РФ. Поэтому как только обрежется "эта кишка", у России начнется паника. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода".

Реклама

Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал:

"Да, это 100%. Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", – заявил он.

Марченко считает, что мы должны обрезать "основную кишку" подтягивания резервов. Как только обрежется "эта кишка", у РФ начнется паника.

"И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", – добавил генерал-майор ВСУ.

К слову, через Керченский мост Россия перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а также на юг Украины.