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Генерал СБУ Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом

Украина
Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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31 марта, 07:02
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Очень много беспокойства вызывает ситуация с накоплением боеприпасов вблизи ЧАЭС
Виктор Ягун рассказал о возможной экологической катастрофе
Виктор Ягун рассказал о возможной экологической катастрофе / Фото: Коллаж: Сегодня

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг., директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом. Ранее РФ признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели, но отвода войск не наблюдается.

Об этом Ягун сказал журналистам канала "Украина 24" Олегу Билецкому и Юлии Галушке в эфире проекта FREEДОМ.

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"Наши военные не наблюдают такого панического отхода или даже вывода российских войск. Они наоборот закрепились на занятых участках, их очень тяжело выбить из городской черты, они очень сильно сопротивляются. Единственное, что есть подтверждение того, что некоторые части полностью деморализованы и фактически уничтожены и выводятся для реорганизации – это факт", – сказал Ягун.

Он добавил, что очень много беспокойства вызывает ситуация с накоплением боеприпасов вблизи ЧАЭС. Потому что, как заявили представители власти Украины, учитывая то, что произошло в Белгороде возле складов, есть большая вероятность такого же возникновения чрезвычайной ситуации вблизи объекта укрытия.

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"И это тоже очень серьезная ситуация, которая может привести к экологической и ядерной катастрофе в непосредственной близости возле Киева. Большая вероятность, что это может перейти не только на территории Украины, но и территории других стран, и накопление такого большого количества боеприпасов как раз не говорит о том, что они хотят уйти с этой территории, а наоборот..." - сказал Ягун.

Российские военные таким образом могут закрепиться и держать уже занятые рубежи. Все, что могут делать украинские защитники – это выбивать их с территории.

Отвод войск РФ имеет целью введение в заблуждение ВСУ

Задачи по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Продолжается отвод подразделений российских оккупантов с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на восточном направлении. В то же время так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ложного представления относительно отказа оккупантов от замысла окружения Киева.

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