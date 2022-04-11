Генерал Ягун: В Кремле ищут пути для своего спасения в переговорах с украинской стороной

Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг., директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун заявил, что в Кремле ищут пути для своего спасения в переговорах с украинской стороной. По его словам, некоторые люди из окружения Путина оказались в очень сложной ситуации.
Об этом генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.
Ягун заявил, что сейчас с Украиной начали считаться многие партнеры, которые помогают в режиме онлайн. Кроме того, начали общаться люди из окружения президента РФ Владимира Путина. По словам генерала, сейчас они оказались в очень сложной ситуации.
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"Они реально пророчили, что в ближайшее время у них может случиться беда и они будут вынуждены искать пути спасения. И сотрудничество с украинской стороной для них это спасение, что они могут иметь индульгенцию", – сказал Ягун.
Он добавил, что некоторые представители российской элиты также вспомнили свое украинское происхождение, и это очень помогает.
Генерал СБУ Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом
Генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг., директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун предупредил об угрозе ядерной катастрофы под Киевом. Ранее РФ признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели, но отвода войск не наблюдается. Об этом Ягун сказал журналистам телеканала "Украина 24" Олегу Билецкому и Юлии Галушке в эфире проекта FREEДОМ.
"Наши военные не наблюдают такого панического отхода или даже вывода российских войск. Они, наоборот, закрепились на занятых участках, их очень тяжело выбить из городской черты, они очень сильно сопротивляются. Единственное, что есть подтверждение того, что некоторые части полностью деморализованы и фактически уничтожены и выводятся для реорганизации – это факт", – сказал Ягун.
Он добавил, что очень много беспокойства вызывает ситуация с накоплением боеприпасов вблизи ЧАЭС. Потому что, как заявили представители власти Украины, учитывая то, что произошло в Белгороде возле складов, есть большая вероятность такого же возникновения чрезвычайной ситуации вблизи объекта укрытия.
"И это тоже очень серьезная ситуация, которая может привести к экологической и ядерной катастрофе в непосредственной близости к Киеву. Большая вероятность, что это может перейти не только на территории Украины, но и территории других стран, и накопление такого большого количества боеприпасов как раз не говорит о том, что они хотят уйти с этой территории, а наоборот..." - сказал Ягун.
Российские военные таким образом могут закрепиться и держать уже занятые рубежи. Все, что могут делать украинские защитники, – это выбивать их с территории.