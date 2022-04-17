Генералы РФ не соглашаются на наступление в Украине — глава ГУР

Оккупанты боятся подвергнуться репрессиям в случае неудач

Буданов рассказал, почему среди российского генералитета нет согласия относительно наступательных операций/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что среди российского генералитета нет согласия по поводу наступательных операций, поскольку боятся погибнуть на поле боя.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Реклама

Что сказал Дом?

"На самом деле, россияне готовятся к решающей для них битве (на Донбассе – ред.). Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, "выигрыш" России в этой "спецоперации". Они спешат к Пасхе (24 апреля – ред.). Но я вам скажу так – ничего у них не получится, никуда они не успеют и Украина будет отстояна. Возможны определенные тактические победы (российских оккупантов – ред.). У нас некоторые поселения переходят из рук в руки по два-три раза в сутки. У российского генералитета нет единства исключительно по одной причине – на данном этапе, точно подтверждено об уничтожении 8 генералов (вооруженных сил РФ – ред.) и этот фактор действительно пугает очень многих из них", — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что российские генералы опасаются подвергнуться репрессиям в случае неудач.

Сейчас максимальная концентрация военных средств оккупантов концентрируется в окрестностях города Изюм в Харьковской области. Буданов добавил, что в украинской разведки нет данных об уменьшении группировки российских оккупантов в Мариуполе. По его словам, численность подразделений россиян остается такой же.

Кроме того, он не подтвердил информацию, которую распространяли российские пропагандистские ресурсы и Министерство обороны РФ, якобы в небе над Одессой 16 апреля системы ПВО россиян сбили украинский транспортный самолет с западным оружием.

Реклама

Украинская разведка располагает данными, что у российских оккупантов исчерпываются запасы высокоточных ракет. Из-за санкций в оккупантов нет возможности наладить производство таких ракет.

Канцлер Австрии рассказал о переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидер РФ уверен, что выиграет войну против Украины.

Нехаммер подчеркнул, что не может полностью объяснить мотивы Владимира Путина. В то же время отметил, что у российского лидера "собственная военная логика", добавив, что тот "направил мне четкие сигналы о своих опасениях, и что он, казалось, имел полное представление о том, как разворачиваются события".

Реклама