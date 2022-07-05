Генштаб назвал два направления на Донбассе, которые стали адом для оккупантов

Захватчики понесли большие потери

ВСУ разгромили оккупантов на двух направлениях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нести потери в войне против Украины. За последние сутки было ликвидировано еще 150 захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1594 (+5);

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18);

артиллерийских систем – 806 (+2);

РСЗО – 247 (+1);

средств ПВО – 105 (+0);

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5) ед.,

специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Оккупанты готовят новое наступление на Донбассе

Российские войска будут продвигаться на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха, считают в американском Институте изучения войны.

Аналитики прогнозируют, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конце концов двинуться на Бахмут и Северск.

"Но их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, вызывает сомнения", – отметили в ISW.

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Ранее мы писали, что британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс.

Сайт "Сегодня" сообщал, что военные РФ в ближайшие дни могут установить контроль над территорией Луганской области.