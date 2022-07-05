Генштаб назвал два направления на Донбассе, которые стали адом для оккупантов

Российские оккупанты продолжают нести потери в войне против Украины. За последние сутки было ликвидировано еще 150 захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1594 (+5);
- боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18);
- артиллерийских систем – 806 (+2);
- РСЗО – 247 (+1);
- средств ПВО – 105 (+0);
- самолетов – 217 (+0);
- вертолетов – 187 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5) ед.,
- специальной техники – 65 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Оккупанты готовят новое наступление на Донбассе
Российские войска будут продвигаться на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха, считают в американском Институте изучения войны.
Аналитики прогнозируют, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конце концов двинуться на Бахмут и Северск.
"Но их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, вызывает сомнения", – отметили в ISW.
Ранее мы писали, что британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс.
Сайт "Сегодня" сообщал, что военные РФ в ближайшие дни могут установить контроль над территорией Луганской области.