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Генштаб назвал направление, которое оккупанты пытаются усиленно уничтожить

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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19 мая, 19:13
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Захватчики применяют авиацию, артиллерию и минометы
Оккупанты хотят атаковать Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты хотят атаковать Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 19 мая российские оккупанты основные усилия сосредоточили на Донецком направлении. Захватчики применяют авиацию, артиллерию и минометы. Также враг обстреливает Сумскую область.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры с территории республики Беларусь.
  • На Северском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. С целью уточнения положения наших подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг вел воздушную разведку с помощью БПЛА.
  • Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.
  • На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
  • Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.
  • На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушеваха и Богородичное.
  • На Донецком направлении с целью улучшения тактического положения в отдельных районах враг активизировал наступательные и штурмовые действия.
  • В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.
  • Оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Александрополь (до 2016 года – Розовка) Ясиноватского района и пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Пилипчатино, Дружба и Триполье. Удачи не имеют.
  • На Авдеевском направлени при поддержке артиллерии враг вел штурмовые действия в районе Новобахмутовки, успеха не имел, понес потери и отступил.
  • На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.
  • На Лиманском направлении враг наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Озерное и Лиман.
  • На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Под прикрытием огня минометов и ствольной артиллерии продолжал мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Усилил группировку подразделениями радиоэлектронной борьбы.
  • В Бессарабском операционном районе на территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка изменений не претерпела.
  • Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.
  • На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины.
  • Личный состав врага деморализован, обещанные выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск не производятся. Личный состав продолжает нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины. Фиксируются случаи дезертирства отдельных подразделений оккупационных войск.

Оккупанты обстреливают населенные пункты Украины. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ выбили оккупантов еще из одного села на Харьковщине

Еще один населенный пункт вернулся под контроль Киева – ВСУ освободили поселок Дементиевку, который находится в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба.

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"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", – сказано в сводке Генштаба.

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