Генштаб обнародовал потери РФ за четыре месяца войны

Оккупанты несут огромные потери на Бахмутском и Словянском направлениях

Стало известно, сколько погибло оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения в Украину российские военные потеряли 34530 человек личного состава, а также много военной техники. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 100 оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины в Facebook.

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По данным ведомства, минувшие сутки армия РФ понесла наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.

Общие боевые потери оккупантов на 24 июня ориентировочно составили:

личного состава – около 34530 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1507 (+3),

боевых бронированных машин – 3637 (+5),

артиллерийских систем – 759 (+3),

РСЗО – 241 (+1),

средства ПВО – 99 (+0),

самолетов – 216 (+0),

вертолетов – 183 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),

крылатые ракеты – 137 (+0),

корабли / катера – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2553 (+5),

специальная техника – 60 (+0).

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня.

Ситуация в Украине