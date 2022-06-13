Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Генштаб: Оккупанты оттеснили ВСУ из центра Северодонецка, бои продолжаются

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 07:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российская армия вела штурмовые действия при поддержке артиллерии
Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районах городов Северодонецк и Лисичанск.
Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районах городов Северодонецк и Лисичанск. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Начались 110 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по армии России.

О ситуации на фронте рассказал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Что происходит

Как отмечается, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к госгранице Украины. В Генштабе сообщили, что враг вел штурмовые действия в направлении Терновая – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Также осуществил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, в 20 км восточнее Старого Салтова, и проводил воздушную разведку БпЛА в районе Шестакового.

В то же время на Славянском направлении вражеские подразделения усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Как стало известно, враг сменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

Реклама

"На Донецком направлении группировки войск оккупантов основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокирования путей логистического снабжения населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы", – говорится в сообщении.

Кроме этого, на Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, но продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, в 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, в 5 км северо-восточнее Северска.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Также обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

Как отмечается, на Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое и закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское и проводили воздушную разведку БпЛА в районе Покровского.

Реклама

"На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, в 15 км восточнее Курахового. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял огневое влияние вдоль линии соприкосновения с целью препятствования перебрасыванию резервов на другие направления", – указали в Генштабе.

В то же время на Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону, основные усилия направляя на удерживании ранее захваченных территорий. Стало известно, что оккупанты осуществили инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровское. Также они вели воздушную разведку БпЛА в районе Давыдова Брода.

Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – отмечается в сообщении.

Ранее американский Институт исследования войны (ISW) сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области. В то же время на юге ВСУ ударили по российской армии – удалось уничтожить не только врагов, но и их технику.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 12 июня
1
Личный состав 32150
Личный состав
2
Танки 1430
Танки
3
ББМ 3484
ББМ
4
Артиллерия 715
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 226
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 582
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2455
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
История и видео девушки-сапера
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с нашими зарплатами?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.93

TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

25544.32

Binance Coin (BNB)

241.67

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

45.4

Theta (THETA)

1.04

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Love is... 💙💛
За что мы любим Киев
Андреевский узвоз

Андреевский узвоз

Майдан Незалежности

Майдан Незалежности

Музей Ханенко

Музей Ханенко

Котлета по-киевски

Котлета по-киевски

Киевский торт

Киевский торт

Посетить город
Хейтометр
Насколько % ты ненавидишь "русский мир"
Запустить
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Лиам Нисон, 6 июня — 70 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Алина Гросу, 8 июня — 27 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Джонни Депп, 9 июня — 59 лет
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Натали Портман, 9 июня — 41 год
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
Питер Динклейдж, 11 июня — 53 года
1 /2
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять