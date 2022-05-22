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Генштаб: Оккупанты примолкли на трех направлениях, но штурмуют защитников в Донецкой области

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 мая, 19:23
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Россия продолжает обстрелы населенных пунктов Украины
Российские оккупанты штурмуют украинские войска в Донецкой области.
Российские оккупанты штурмуют украинские войска в Донецкой области. / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ, Ракурс

Российские оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по территории Украины.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация

На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. В то же время с территории Беларуси остается угроза ракетно-авиационных ударов.

На Северском направлении противник усиливает контроль украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В Генштабе заявили, что оккупанты проводят действия, чтобы предотвратить перемещение резервов наших войск в Восточную операционную зону. Продолжаются обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

"На Слобожанском направлении враг осуществляет систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск", – говорится в сообщении.

Однако на Харьковском направлении враг в течение суток активных действий не проводил, хотя и усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях. В то же время на Славянском направлении оккупанты готовили условия для возобновления наступления – в частности, продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

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"На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое воздействие на позиции подразделений Сил обороны", – указали в Генштабе.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов пытались вести наступление, чтобы захватить Александровку, но успеха не имели. Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстреливать позиции Сил обороны вдоль линии столкновения.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений – в частности, вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений. На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работу по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и увеличивает систему противовоздушной обороны", – заявили в штабе.

На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Республики Молдова, обстановка остается напряженной – личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.

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В Черноморской и Азовской морских зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

Рашисты снова атакуют город недалеко от Киева. Ракетный удар второй раз за последние дни нанесли по Малину Житомирской области – оперативная информация от Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":

Напомним, с начала широкомасштабного российского вторжения армия РФ потеряла более 29 тысяч своих военных. За сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, также было уничтожено 9 танков и 1 вертолет.

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