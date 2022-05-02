Генштаб озвучил потери оккупантов: около 24 тысяч убитых и почти 200 самолетов

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Харьковской области

Оккупанты потеряли убитыми 24 тысячи человек и почти 200 самолетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская оккупационная армия в Украине по состоянию на 2 мая потеряла убитыми почти 24 тысячи человек, также ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 23 800 (+300) человек ликвидировано;

танков ‒ 1048 (+22) ед.;

боевых бронированных машин ‒ 2519 (+48) ед.;

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артиллерийских систем – 459 (+8) ед.;

РСЗО – 152 (+1) ед.;

средств ПВО – 80 (+0) ед.;

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самолетов – 194 (+2) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.;

корабли/катера – 8 (+0) ед. (уничтоженные с утра 2 мая российские катера попадут в сводки общих потерь завтра);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26);

специальной техники – 38 (+6);

крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.

ВСУ отбили 10 атак на Донбассе

Российские оккупанты по состоянию на 2 мая пытаются наступать на Донбассе, в Харьковской области и на юге. При этом противник терпит значительные потери, в частности на Донбассе за минувшие сутки отбито десять российских атак, сообщает Генштаб ВСУ.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили десять БПЛА "Орлан-10".

Несет враг значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника.