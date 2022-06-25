Генштаб подтвердил отход ВСУ от Северодонецка

Оккупанты закрепляются в городе и окрестных населенных пунктах

Генштаб подтвердил, что ВСУ отошли от Северодонецка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Продолжаются сто двадцать вторые сутки противостояния российскому военному вторжению. Вооруженные Силы Украины отступили из Северодонецка, оккупанты там закрепляются. В то же время, украинские военные отразили атаки россиян в Донецкой области и заставили их отступить с потерями.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Так, на Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. С целью выявления позиций наших войск и корректировки огня проводил воздушную разведку БПЛА Орлан-10.

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчеяровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.

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На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

В целях сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 и Ми-24 неподалеку Павловки.

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После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. В целях истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Ситуация в других направлениях

на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь, на ротационной основе, выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

подразделения вооруженных сил республики Беларусь, на ротационной основе, выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны. на Северском направлении оккупанты продолжают совершенствование оборонных позиций в приграничных районах российской федерации. Враг обстрелял с артиллерии позиций наших войск в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

оккупанты продолжают совершенствование оборонных позиций в приграничных районах российской федерации. Враг обстрелял с артиллерии позиций наших войск в районах населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области. На Слобожанском направлении противник принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами. Осуществляет меры по восполнению потерь.

противник принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами. Осуществляет меры по восполнению потерь. На Харьковском направлении враг обстреливал позиции наших войск и элементы инфраструктуры населённых пунктов.

враг обстреливал позиции наших войск и элементы инфраструктуры населённых пунктов. На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.

украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли. В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины не смогли завершить спецоперацию в Северодонецке из-за сообщений в Сети. В Минобороны призвали украинцев не разглашать подробности военных задач.

Также сообщалось, что оборонявшие Северодонецк подразделения украинской армии смогли максимально истощить наступление войск РФ. У оккупантов не осталось резервов, которые можно бросить в бой.