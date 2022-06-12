Генштаб рассказал, как ВСУ отбили атаки врага на двух направлениях

ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.
На последнем российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук.
Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.
Безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.
На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.
На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии столкновения.
На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы украинских подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению.
На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.
При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.
На Южнобугском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.
Враг нанес огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.
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