Генштаб сообщил о наибольших потерях россиян за последние недели

ВСУ также уничтожили десятки единиц техники оккупантов

ВСУ нанесли россиянам разгромные потери. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают нести сокрушительные потери в войне в Украине. Только за последние сутки ликвидировано около 250 российских военных. Кроме того, ВСУ сбили четыре вражеских ракеты и уничтожили несколько десятков единиц российской техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Отметим, впервые за длительное время, оккупанты понесли столь разгромные потери. В последние дни россияне ежедневно теряли от 100 до 200 своих солдат. О 250 погибших оккупантов за сутки не сообщалось с 28 мая.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32750 (+250) лиц ликвидированы,

лиц ликвидированы, танков ‒ 1440 (+6) ,

, боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25) ,

, артиллерийских систем – 722 (+1) ,

, РСЗО – 230 (+1) ,

, средства ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1) ,

, БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3) ,

, крылатые ракеты – 129 (+4) ,

, корабли /катера – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12) ,

, специальная техника – 55 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

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Ранее мы писали, что на юге украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники русских оккупантов.

Также сообщалось. что российские спецслужбы начали активно скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Их интересует как линия фронта, так и гражданская инфраструктура.