Генштаб сообщил о необычной активности Беларуси на границе с Украиной

Также сохраняется угроза ракетных ударов по нашей стране с территории Беларуси

Беларусь изменила активность у границ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусские военные усилили разведку вдоль границ с Украиной. Там развернули дополнительные средства радиоэлектронной разведки. Такие действия зафиксированы в Гомельской области, вдоль границ с Украиной.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Кроме того, сохраняется угроза нанесения с территории республики Белоруссии ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь усилили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области", – говорится в сообщении.

Украина строит стену на границе с Беларусью

В Житомирской области укрепят границу с Беларусью. Это нужно, чтобы не допустить повторного вторжения российских оккупантов. На границе установят бетонные блоки, заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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Глава Житомира заверил, что у России не будет второй попытки вторжения.

"Не будет возможности зайти в Украину так, как они вошли 24 февраля. С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", – сказал он.

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