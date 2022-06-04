Генштаб сообщил о новом этапе боев за Северодонецк

Оккупанты пытаются сдержать силы ВСУ

Враг обстреливает из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня украинских военных. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытаются сдержать украинских военных на Донецком направлении, нарушая системы логистического обеспечения. В то же время продолжаются боевые действия за установку полного контроля за город Северодонецк.

Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация

В Генштабе сообщили, что враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

В то же время на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

Также нанесены авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, а самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

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Напомним, ранее глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявлял, что российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, подтягивая "пушечное мясо" из мобилизационного резерва, а в городе продолжаются уличные бои.

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