Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" ⚠ Угроза из Беларуси Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Генштаб сообщил об активизации боевых действий еще в одном направлении

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 07:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обстрелы велись вдоль всей линии фронта на Донбассе
Боевые действия активизировались в Донецкой области.
Боевые действия активизировались в Донецкой области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске. В то же время на Краматорском направлении возобновились боевые действия.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредоточил группировку войск Западного военного округа, осуществляет оборону ранее занятых рубежей, систематически обстреливает подразделения Сил обороны Украины для сковывания их действий.

Так, из артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Базалеевка, Победа, Верхний Салтов, Норцовка, Чеполь, Дмитровка, Барвенково, Мосьпаново, Большая Бабка, Сороковка и Пришиб.

Реклама

На Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведение штурмовых действий с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений.

На Лисичанском направлении обстреливает наши позиции по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.

Реклама

Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях проводил обстрелы наших позиций со ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Березнеговатое, Партизанское, Киселевка, Шевченково, Таврическое. Вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники российских оккупантов.

Ранее мы писали, 1 июля около 01:00 в пгт Белгород-Днестровского района в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома, 14 человек погибли.

Отметим, что обстрел Одесской области произошел после того, как 30 июня оккупанты срочно эвакуировались с острова Змеиный, уничтожив военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 30 июня
1
Личный состав 35600
Личный состав
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артиллерия 790
Артиллерия
5
Средства ПВО 104
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2602
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Хит лета 2022 🔥
Слушать трек
Куда вложить деньги?
Все в банк!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.4

Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1837
2
Бельгия Бельгия
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франция Франция
1764
5
Англия Англия
1737
6
Испания Испания
1716
7
Италия Италия
1713
8
Нидерланды Нидерланды
1679
9
Португалия Португалия
1675
10
Дания Дания
1665
Какое место у Украины
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.7
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
10
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
Как не потерять деньги💰
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19745.53

Binance Coin (BNB)

221.17

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

53.68

Theta (THETA)

1.17

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Ужгород
Сакуры в Ужгороде

Сакуры в Ужгороде

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустационный зал "СыроВина"

Дегустационный зал "СыроВина"

Бограч

Бограч

Ужгородский замок

Ужгородский замок

Посетить город после победы
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Вова Дантес, 28.06 — 34 года
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Илон Маск, 28.06 — 51 год
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Памела Андерсон, 01.07 — 55 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
Линдси Лохан, 02.07 — 36 лет
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять