Генштаб: ВСУ были вынуждены отойти из Лисичанска

Украина продолжает борьбу

ВСУ героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

После тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать нашу страну.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

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"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Украина продолжает борьбу:

"К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданскую и военную обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!"

Ранее мы писали, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении "ЛНР". При этом советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал: Лисичанск не находится под "полным контролем" российских оккупантов, несмотря на заявления в России о том, что город взят.