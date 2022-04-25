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Генштаб: ВСУ ликвидировали 21 900 военных РФ и уничтожили 884 танка

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25 апреля, 10:51
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За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении
В ВСУ рассказали о потерях врага
В ВСУ рассказали о потерях врага / Фото: Укринформ, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался, какие потери понесли российские войска в войне против Украины на 25 апреля. Украинские защитники ликвидировали уже 21 900 военных РФ, уничтожили 2258 боевых бронированных машин и 884 танка.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 900 человек ликвидировано;
  • танков – 884 ед.;
  • боевых бронированных машин – 2258 ед.;
  • артиллерийских систем – 411 ед.;
  • РСЗО ‒ 149 ед.;
  • средства ПВО – 69 ед.;
  • самолетов – 181 ед.;
  • вертолетов – 154 ед.;
  • автомобильной техники – 1566 ед.;
  • корабли/катера – 8 ед.;
  • цистерн из ГСМ ‒ 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20;
  • специальная техника – 28;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ). Данные уточняются", – добавили в сообщении.

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Потери среди мобилизованных РФ на оккупированном Донбассе

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на оккупированной территории Донбасса военные РФ проводят принудительную мобилизацию. Людей бросают на штурм впереди российских позиций, а потери среди мобилизованных – колоссальные. Об этом Арестович рассказал в эфире 24 канала.

"Людей бросают на штурм впереди российских позиций. Там страшные потери, которых сосчитать невозможно. Тысячи погибших среди этих мобилизованных", – заявил Арестович.

Он добавил, что сейчас изрядно разорваны и подразделения так называемой народной милиции оккупированной Донецкой области, она почти прекратила существование. Отдельные российские войска продолжают атаку, но потерь у них по 40-60% на подразделение.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:15 25 апреля
1
Личный состав 21 900
Личный состав
2
Самолеты 181
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артиллерия 411
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1566
Транспорт
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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