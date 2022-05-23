Генштаб ВСУ назвал город, на который оккупанты бросили все силы

Войска РФ увеличили интенсивность применения авиации

Оккупанты штурмуют Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 23 мая российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины. Также враг увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий. Войска РФ активно атакуют Северодонецк.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Белоруссия осталась.

На Северском направлении ситуация существенно не изменилась.

На Слобожанском направлении враг силами подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Совершил попытку наступательных действий в районе населенного пункта Долгенькое. Это наступление отбито подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не вел. Сосредотачивает основные усилия на удерживании занятых рубежей, ведении разведки и применяет меры по инженерному оборудованию позиций. Обстреливал позиции Сил обороны со ствольной и реактивной артиллерии.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется.

По результатам потерь в ходе боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 11 атак врага, уничтожено 6 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны на указанных направлениях сбили один БпЛА типа Орлан-10 и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет.

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ВСУ отбивают атаки врага. Фото: Генштаб ВСУ

Россия развернула "Искандеры" вблизи границ Украины

Российские войска развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" вдоль границы Украины. "Искандеры" зафиксировали в Белгородской области. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

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Как известно, "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 километров и может достигать 700 километров.

Отметим, что Белгородская область граничит сразу с тремя украинскими областями – Сумской, Харьковской и Луганской.

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