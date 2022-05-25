Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Генштаб ВСУ назвал направления, где захлебнулось наступление РФ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военные рассказали об обстановке 25 мая
ВСУ продолжают отбивать атаки врага
ВСУ продолжают отбивать атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Продолжаются 91-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивается на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Подробности о ситуации рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

На Донбассе враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские оккупанты продолжают осуществлять активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Реклама

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях, по сравнению с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений вооруженных сил Беларуси. По имеющейся информации, по плану предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей.

На Сиверском направлении противник продолжает прикрывать участок российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Чтоыб не допустить переброски подразделений наших войск на другие направления, враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении оккупанты систематически открывают огонь высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Реклама

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области.

Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

Реклама

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

На Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.

Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Судьба героев "Азовстали"
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Новости недвижимости
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:40 25 мая
1
Личный состав 29450
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1305
Танки
5
ББМ 3213
ББМ
6
Артиллерия 606
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 491
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2218
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29557.01

Binance Coin (BNB)

325.19

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

68.42

Theta (THETA)

1.24

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Instagram недели
62-летний немец, который носит юбки и каблуки
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.34

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять