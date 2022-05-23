Генштаб ВСУ назвал особо убийственное для оккупантов направление

Вооруженные силы Украины ликвидировали уже 29 200 солдат РФ

ВСУ разгромили войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 29 200 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1293 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05

личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1293 (+8) единицы;

боевых бронированных машин – 3166 (+25) единиц;

артиллерийских систем – 604 (+5) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6);

крылатые ракеты – 110 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) единиц;

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Ранее мы писали: