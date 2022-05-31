Генштаб ВСУ назвал причину странных маневров РФ в Черном море

В Украине 97-е сутки полномасштабной войны с Россией

Морской флот РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

РФ бросает максимальные усилия на блокировку гражданского судоходства в Черном море.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Основные усилия корабельных группировок черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.

Ультиматум России

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил в среду, что российская сторона готова к диалогу для урегулировании ситуации с находящимися в Украине заблокированными кораблями с зерном.

"Мы уже неоднократно высказывались по этому поводу, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли, Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она делает каждый день", – сказал заместитель Лаврова.

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На это заявление ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это большое счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокирование украинских портов. Если санкции делают вас сильнее, зачем их отменять? Все же идет по плану, господин Руденко, не так ли?" – написал он.

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