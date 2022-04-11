Генштаб ВСУ: РФ потеряла уже 19 500 военных и 154 самолета

Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов

В ВСУ рассказали о потерях врага / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 500 солдат, а также 725 танков. За прошлые сутки, 10 апреля, украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 11 воздушных целей российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Потери противника с 24.02 по 11.04:

личный состав ‒ около 19 500 человек;

танки ‒ 725 ед.;

боевые бронированные машины ‒ 1923 ед.;

артиллерийские системы – 347 ед.;

РСЗО ‒ 111 ед.;

средства ПВО ‒ 55 ед.;

самолеты – 154 ед.;

вертолеты – 137 ед.;

автомобильная техника ‒ 1387 ед.;

корабли/катера ‒ 7 ед.;

цистерны с ГСМ ‒ 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;

специальная техника – ​​25;

пусковые установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

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За сутки ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Ежедневно оккупанты несут потери. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", — информируют в ВСУ.

В частности, было сбито:

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один самолет (Су-34);

четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);

три крылатые ракеты (Х-59).

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