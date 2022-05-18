Генштаб ВСУ сообщил о разгромных потерях оккупантов за сутки

Защитники продолжают выбивать врага с украинской земли

ВСУ уничтожают оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты снова несут большие потери на Донбассе. За последние сутки ВСУ ликвидировали 400 единиц личного состава, один самолет, 16 танков и сбили 5 крылатых ракет.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1251 (+16) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед.,

артиллерийских систем – 586 (+8) ед.,

РСЗО – 199 (+1) ед.,

средств ПВО – 91 (+1) ед.,

самолетов – 202 (+1) ед.,

вертолетов – 167 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5) ед.,

крылатых ракет – 102 (+5) ед.,

кораблей / катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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Огонь ведется по всей линии фронта, белорусы пока не перешли границу, а россияне наступают на Донбассе – самые свежие сводки Генштаба ВСУ смотрите в блоге Алексея Бурлакова для YouTube-канала "Украина 4.5.0".

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